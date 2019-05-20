محمد بوغلاب لنداء تونس... خدّموا الماكينة لإلهاء الشعب عن فيديو سفيان طوبال

Lundi 20 Mai 2019



باب نات

- نصح الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلته عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" حزب نداء تونس باعتماد الماكينة لإلهاء الشعب التونسي عن فيديو القيادي في الحزب سفيان طوبال وهو يقوم برشق الاموال في كباريه بمصر.وقال بوغلاب " افة شعبنا النسيان وانصح الندائيين باعتماد "الماكينة" على غرار ما تم اعتماده مع تسجيل النائب حسن العماري او ما عرف بفضيحة " حسن سكايب".وتابع بوغلاب " علينا ان نتجاوز مشكلة الفيديو وان ننظر الى الامام وأن لا نورط اجهزة الدولة التونسية".