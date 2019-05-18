الدايمي للطبوبي: سنطلب من الاتحاد نزع الأمانة العامة منك وسنواصل القضاء على التبوريب النقابي

Samedi 18 Mai 2019



باب نات

- انتقد الجمعة 17 ماي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اتهامات النائب عماد الدايمي لنقابيين بالتورّط في الفساد.وقال خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إنه وفي حال لم تثبت صحة الاتهامات سيطلب الإتحاد من مجلس النواب أن ينزع عنه صفة النائب ليكون مثالا لمن يتلاعبون باعراض الناس و اعراض النقابيين حسب تصريحه.وردّا على تصريحات الطبوبي قال الدايمي "سنطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل نزع صفة الامين العام عن نور الدين الطبوبي إذا ثبتت الاتهامات للنقابيين الفاسدين وهي ثابتة".وتابع قائلا "واحدة بواحدة والبادي أظلم وان عدتم عدنا وسنواصل مهمة القضاء على التبوريب النقابي بعون الله ودعم الوطنيين الصادقين".