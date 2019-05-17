زياد كريشان : على البورقيبيين الكف عن تبرير جريمة اغتيال بن يوسف

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان تعليقا على محاكمة قتلة الزعيم صالح بن يوسف ان العائلة هي التي قدمت ملف الشكوى لمعرفة الحقيقة واعتذار الدولة و رفضت منذ البداية تبني القضية من اي حزب سياسي ،،،و أضاف كريشان في ميدي شو على راديو موزاييك ان بعض البورقيبيين يبررون تصفية بن يوسف لانه الأخير فكر في قتل بورقيبة و هذا عيب و غير مقبول ، كما استغرب تصريحات عبير موسي التي اتهمت فيها الغنوشي و النهضة باثارة القضية لأن عائلة بن يوسف تريد معرفة الحقيقة و على البورقيبيين الاعتراف بأخطاء بورقيبة .