زياد كريشان : على البورقيبيين الكف عن تبرير جريمة اغتيال بن يوسف

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان تعليقا على محاكمة قتلة الزعيم صالح بن يوسف ان العائلة هي التي قدمت ملف الشكوى لمعرفة الحقيقة واعتذار الدولة و رفضت منذ البداية تبني القضية من اي حزب سياسي ،،،
و أضاف كريشان في ميدي شو على راديو موزاييك ان بعض البورقيبيين يبررون تصفية بن يوسف لانه الأخير فكر في قتل بورقيبة و هذا عيب و غير مقبول ، كما استغرب تصريحات عبير موسي التي اتهمت فيها الغنوشي و النهضة باثارة القضية لأن عائلة بن يوسف تريد معرفة الحقيقة و على البورقيبيين الاعتراف بأخطاء بورقيبة .
و أضاف كريشان في ميدي شو على راديو موزاييك ان بعض البورقيبيين يبررون تصفية بن يوسف لانه الأخير فكر في قتل بورقيبة و هذا عيب و غير مقبول ، كما استغرب تصريحات عبير موسي التي اتهمت فيها الغنوشي و النهضة باثارة القضية لأن عائلة بن يوسف تريد معرفة الحقيقة و على البورقيبيين الاعتراف بأخطاء بورقيبة .
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Par:kamelnet (Tunisia )
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