قناة نسمة : لن نتوقّف عن البث فالهايكا أصبحت منحلّة وليس لها وجود قانوني

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - أصدرت السبت 11 ماي، قناة نسمة بيانا ردّا على بيان الهيئة العلية المستقلة للاتصل السمعي البصري التى دعتها إلى الايقاف الفوري للبث.
وشدّدت القناة في بيانها على أن الهيئة أصبحت منحلّة بموجب المرسوم 116 وبالتالي فإنه لا وجود قانوني للهيئة ولا سند تشريعي لقراراتها وفق نص البيان مؤكّدة أنها لن تتوقّف عن البث.
يذكر أن الهايكا كانت دعت كل من قناة نسمة وقناة الزيتونة واذاعة القرآن الكريم الى التوقف الفوري عن البث مشيرة إلى أنها ستلجأ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة (حجز معدّات البث) في حال لم يتم تطبيق قرارها.
وشدّدت القناة في بيانها على أن الهيئة أصبحت منحلّة بموجب المرسوم 116 وبالتالي فإنه لا وجود قانوني للهيئة ولا سند تشريعي لقراراتها وفق نص البيان مؤكّدة أنها لن تتوقّف عن البث.
يذكر أن الهايكا كانت دعت كل من قناة نسمة وقناة الزيتونة واذاعة القرآن الكريم الى التوقف الفوري عن البث مشيرة إلى أنها ستلجأ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة (حجز معدّات البث) في حال لم يتم تطبيق قرارها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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