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جلول يطالب بتأجيل الانتخابات ... وبتشكيل حكومة كفاءات

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - أفاد وزير التربية السابق ومدير المعهد التونسي للدّراسات الإستراتجية ناجي جلول في لقاء مع موقع تونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 8 ماي 2019، بأنّ خسارة تونس لمنصبها في منظّمة “الألكسو” يعود بالأساس إلى جملة من الأسباب أبرزها متغيّرات الوضع السياسي والإقليمي.

كما تابع جلول بأنّ هذا الفشل يعكس صورة تونس في الخارج، مضيفا بأنّ هذا التقصير هو نتيجة لجملة من العوامل على غرار تقديم الترشّح في وقت متأخر وتقدّم الحملة الموريتانية على التونسية في هذا الموضوع.


وأشار ناجي جلّول إلى أنّ رجوع هيبة الدولة التونسية واستقرارها السياسي هي أبرز الأسباب التي من شأنها أن تدعم تونس في خروجها من الأزمة التّي تعيشها حاليا وتجعلها تستعيد مكانتها في الخارج.

كما طالب جلول بتأجيل الانتخابات... و وبتشكيل حكومة كفاءات ... ووصف الوضع الحالي بالكارثي ...



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 181966

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 12h 20m |           
ألف تحية وتحية رمضانية الى الجميع والبداية أطالب وزارة الصحة بفتح مسابقة وطنية بل عالمية لاكتشاف علاج فعال وحاسم لفوبيا الصندوق مع رصد مبلغ يساوي جائزة نوبل يقع جمعه عبر التبرعات في الداخل والخارج .

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 12h 14m |           
طز في جلول و امثاله من العملاء

Karimyousef  (France)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 11h 54m |           
D'abord ,il s'est montré incapable de gérer des conflits internes à son parti politique dont les dirigeants sont censés partager les mêmes valeurs globalement.
Ce monsieur doit s'occuper en premier de rendre la respectabilité à son parti politique,pour celle de l'Etat d'autres s'en chargeront.

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 11h 35m |           
رجعت حليمة إلى عادتها القديمة.



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