جلول يطالب بتأجيل الانتخابات ... وبتشكيل حكومة كفاءات

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- أفاد وزير التربية السابق ومدير المعهد التونسي للدّراسات الإستراتجية ناجي جلول في لقاء مع موقع تونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 8 ماي 2019، بأنّ خسارة تونس لمنصبها في منظّمة “الألكسو” يعود بالأساس إلى جملة من الأسباب أبرزها متغيّرات الوضع السياسي والإقليمي.كما تابع جلول بأنّ هذا الفشل يعكس صورة تونس في الخارج، مضيفا بأنّ هذا التقصير هو نتيجة لجملة من العوامل على غرار تقديم الترشّح في وقت متأخر وتقدّم الحملة الموريتانية على التونسية في هذا الموضوع.وأشار ناجي جلّول إلى أنّ رجوع هيبة الدولة التونسية واستقرارها السياسي هي أبرز الأسباب التي من شأنها أن تدعم تونس في خروجها من الأزمة التّي تعيشها حاليا وتجعلها تستعيد مكانتها في الخارج.كما طالب جلول بتأجيل الانتخابات... و وبتشكيل حكومة كفاءات ... ووصف الوضع الحالي بالكارثي ...