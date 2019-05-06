الشابي، العكرمي، طوبال، مختار التليلي وغيرهم يسقطون في فخ الكاميرا الخفية على قرطاج +

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- بثت الاثنين 6 ماي، قناة قرطاج + الومضة الاعلانية لبرنامج الكاميرا الخفية الذي يحمل اسم FBI التي ستثبها القناة يوميا بعد آذان المغرب .وأظهرت الومضة سقوط عديد الشخصيات السياسية والفنية والرياضية في فخ الكاميرا الخفية على غرار نجيب الشابي، سفيان طوبال، الأزهر العكرمي، مختار التليلي، عيشة عطية ومريم بن مولاهم وغيرهم الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ارهابي بحزام ناسف.