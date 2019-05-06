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ÇáÌÈÇÈáí : ÇáÅÑåÇÈí ÍÇÊã ÇáÈÓÏæÑí ÇäÔÞ Úä ÊäÙíã ÏÇÚÔ ÈÚÏ ÇÊåÇãå ÈÇáÓÑÞÉ

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
ÃßÏ ÇáäÇØÞ ÇáÑÓãí ÈÇÓã ÇáÍÑÓ ÇáæØäí ÍÓÇã ÇáÏíä ÇáÌÈÇÈáí¡ Ãä ÇáÚãáíÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÇÓÊÈÇÞíÉ ÇáÊí äÝÐÊåÇ ãÄÎÑÇ ÇáæÍÏÇÊ ÇáãÎÊÕÉ ááÍÑÓ ÇáæØäí ÈÇáæÍÏÉ ÇáæØäíÉ ááÈÍË Ýí ÇáÌÑÇÆã ÇáÅÑåÇÈíÉ¡ ÞÏ ãßäÊ ãä ÇáÞÖÇÁ Úáì ÅÑåÇÈííä íÕäÝæä ÈÇáÎØíÑíä¡ æåã ÍÇÊã ÇáÈÓÏæÑí æãÍãÏ ÇáÈÓÏæÑí æãäÊÕÑ ÇáÛÒáÇäí.

æÃÈÑÒ ÇáÌÈÇÈáí¡ Ýí ÊÕÑíÍ áÇÐÇÚÉ ÇáÌæåÑÉ ÃÝ Ãã¡ Çáíæã ÇáÇËäíä¡ Ãä ÃÍÏ ÇáÅÑåÇÈííä ÇáÐíä Êã ÇáÞÖÇÁ Úáíåã¡ æåæ ÍÇÊã ÇáÈÓÏæÑí¡ ÅÖÇÝÉ Åáì ÚäÕÑ ÂÎÑ íÏÚì ÚÒ ÇáÏíä ÇáÚáæí (ÞõÊá ÈÏæÑå Ýí ÚãáíÉ ÃãäíÉ ÈÌáãÉ)¡ ßÇäÇ íäÊãíÇä Åáì ßÊíÈÉ ÚÞÈÉ Èä äÇÝÚ (ÇáãæÇáíÉ áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ)¡ Ëã ÈÇíÚÇ ßÊíÈÉ ãÇ íÚÑÝ ÈÌäÏ ÇáÎáÇÝÉ (ÇáãæÇáíÉ áÊäÙíã ÏÇÚÔ)¡ ÞÈá Ãä íäÔÞøÇ ÚäåÇ ÃíÖÇ¡ ÈÚÏ Ãä æÌåÊ áåãÇ Ôßæß ÈÓÑÞÉ ÇáÃãæÇá ÇáãÊÃÊíÉ ãä ÚãáíÇÊ "ÇáÇÍÊØÇÈ".


æßÇäÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ ÃÝÇÏÊ ÈÃä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÅÑåÇÈíÉ ÇáÊí Êã ÇáÞÖÇÁ ÚáíåÇ áíáÉ ÇáÓÈÊ ÇáÃÍÏ ÈÓíÏí Úáí Èä Úæä ãä æáÇíÉ ÓíÏí ÈæÒíÏ åí ãä ÃÎØÑ ÇáÚäÇÕÑ ÇáÅÑåÇÈíÉ æÊÇÈÚÉ áãÇ íÓãì ÈßÊíÈÉ "ÌäÏ ÇáÎáÇÝÉ" ÇáãæÇáíÉ áÊäÙíã ÏÇÚÔ ÇáÅÑåÇÈí.

æÈíäÊ ÇáÏÇÎáíÉ Ýí ÈáÇÛ áåÇ íæã ÇáÃÍÏ Ãäå Êã ÍÌÒ 3 ÃÓáÍÉ æßãíÉ ãä ÇáÐÎíÑÉ æÇáãÊÝÌÑÇÊ æ2 ÃÍÒãÉ äÇÓÝÉ ãÄßÏÉ Ýí ÇáÂä äÝÓå Ãä ÇáÃÈÍÇË áÇ ÊÒÇá ãÊæÇÕáÉ ááßÔÝ Úä ÇáÚäÇÕÑ ÇáãÊæÇØÆÉ ãÚ åÐå ÇáãÌãæÚÉ.

  
  
     
  
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20°-1121°-1231°-1528°-1628°-18
  • Avoirs en devises
    12840,4

  • (3 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,35470 DT        1$ =3,00223 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mai)   833,9 MDT





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