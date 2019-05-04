حافظ السبسي يتهم فاضل محفوظ بتوطيف الادارة لمصالح حزبية ضيقة في نزاع لا دخل له فيه

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - هاجم القيادي في حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي المحامي فاضل محفوظ محمّلا اياه مسؤولية التدخل لنصرة طرف على اخر داخل الحزب.
واضاف حافظ السبسي ان فاضل محفوظ " وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة.
وكان الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، تلقّى يوم الجمعة، مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب ".
وكتب حافظ السبسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" ان ما قام به السيد فاضل محفوظ أستاذ القانون والمحامي قبل أن يكون وزيرا من توظيف الادارة هو انحياز بالسلطة لمصالح حزبية ضيقة وسابقة خطيرة لا تليق به عل كل حال كعميد سابق ، ان انسياقه وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة بهدف نصرة طرف على آخر وذلك خدمة لمن بقي وراء الستار ليدير لعبة قذرة ستمس من نزاهة المسار الديمقراطي وفق مخطط دبر بليل لن يمر على عموم الشعب التونسي والحساسيات السياسية الوطنية الصادقة."
واضاف حافظ السبسي ان فاضل محفوظ " وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة.
وكان الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، تلقّى يوم الجمعة، مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب ".
وكتب حافظ السبسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" ان ما قام به السيد فاضل محفوظ أستاذ القانون والمحامي قبل أن يكون وزيرا من توظيف الادارة هو انحياز بالسلطة لمصالح حزبية ضيقة وسابقة خطيرة لا تليق به عل كل حال كعميد سابق ، ان انسياقه وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة بهدف نصرة طرف على آخر وذلك خدمة لمن بقي وراء الستار ليدير لعبة قذرة ستمس من نزاهة المسار الديمقراطي وفق مخطط دبر بليل لن يمر على عموم الشعب التونسي والحساسيات السياسية الوطنية الصادقة."
En continu
- Hier 20:45 تونس، النهضة، الرئاسية: التزامن الغريب
- Hier 16:41 رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الBAD
- Hier 16:38 وضع حجر أساس الأكاديمية الدبلوماسية
- Hier 15:24 تواصل هبوب رياح قوية الى قوية جدا بالجنوب
- Hier 12:23 التوقيت الاداري خلال شهر رمضان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:12
|16:03
|12:23
|05:22
|03:42
|
19°
|21°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-14
|22°-12
|19°-11
|23°-13
|28°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 62 005) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 953) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 140) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 983) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 365) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 428) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 372) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 536) أصحاب مؤسسات نقل المحروقات يضعون ش
( 41 659) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 324) عبير موسى امام القضاء
( 37 949) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 399) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 368) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 631) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 264) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 641) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 30 573) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 416) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 002) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 436) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:keyser3050 (France )
Sur: فيديو اليوم : في مؤتمر تحيا تونس، ''عميد المصفّقين'' يصرخ متحمّسا... بالشفاء ليك سيّد الرئيس