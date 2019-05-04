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حافظ السبسي يتهم فاضل محفوظ بتوطيف الادارة لمصالح حزبية ضيقة في نزاع لا دخل له فيه

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - هاجم القيادي في حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي المحامي فاضل محفوظ محمّلا اياه مسؤولية التدخل لنصرة طرف على اخر داخل الحزب.
واضاف حافظ السبسي ان فاضل محفوظ " وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة.

وكان الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، تلقّى يوم الجمعة، مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب ".


وكتب حافظ السبسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" ان ما قام به السيد فاضل محفوظ أستاذ القانون والمحامي قبل أن يكون وزيرا من توظيف الادارة هو انحياز بالسلطة لمصالح حزبية ضيقة وسابقة خطيرة لا تليق به عل كل حال كعميد سابق ، ان انسياقه وراء تنفيذ تعليمات محرضيه وتدخله المنحاز في التلاعب بنزاع لا دخل له فيه بشهادته ضمن هذه المراسلة لتصفية حسابات ضيقة بهدف نصرة طرف على آخر وذلك خدمة لمن بقي وراء الستار ليدير لعبة قذرة ستمس من نزاهة المسار الديمقراطي وفق مخطط دبر بليل لن يمر على عموم الشعب التونسي والحساسيات السياسية الوطنية الصادقة."

  
  
     
  
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