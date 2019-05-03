القصرين: وفاة 3 أشخاص وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية لحادث مرور

Vendredi 03 Mai 2019
وات - أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم الجمعة، في الطريق الرابطة بين معتمدية فريانة ومدينة القصرين على مستوى منطقة تلابت (فريانة) عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حصيلة أولية ذكرتها مصادر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضحت ذات المصادر أن "صورة الحادث تمثلت في إصطدام حافلة صغيرة كانت تقل عددا من مكوني ومدربي ذوي الإحتياجات الخصوصية، كانوا قادمين من ولاية توزر لحضور فعاليات ملتقى جهوي بالقصرين بسيارتين خفيفتين".
واضافت المصادر أن "فرق الحماية المدنية مرفوقة بسيارات إسعاف من المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى المحلي بفريانة، تحولت على عين المكان لإجلاء المصابين وإسعافهم".
وأوضحت ذات المصادر أن "صورة الحادث تمثلت في إصطدام حافلة صغيرة كانت تقل عددا من مكوني ومدربي ذوي الإحتياجات الخصوصية، كانوا قادمين من ولاية توزر لحضور فعاليات ملتقى جهوي بالقصرين بسيارتين خفيفتين".
واضافت المصادر أن "فرق الحماية المدنية مرفوقة بسيارات إسعاف من المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى المحلي بفريانة، تحولت على عين المكان لإجلاء المصابين وإسعافهم".
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Par:lechef ( )
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