قيادية في حركة تحيا تونس: اليوم سنزف يوسف الشاهد عريسا و نحتضنه بأعيننا ونحرصه بين رموشنا

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - علّقت القيادية بحزب حركة تحيا تونس مديحة بلحاج على حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد حفل اختتام أشغال المؤتمر التّأسيسي للحزب المُبرمج ظهر الأربعاء 1 ماي.
وقالت مديحة بلحاج في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك " سنستقبلك في بيتك وبين أهلك.. سنحتضنك بأعيننا ونحرصك بين رموشنا.. سيكون رأسك مرفوع كما أردناك وكما عهدناك.. سنقول لك واصل.. واصل وراءك نساء ورجال سخروا الغالي والنفيس من أجلك.. من أجل أن تحيا تونس ويحيا الحلم”.
وتابعت مديحة بلحاج “اليوم سيكون حلمك حقيقة وستواصل ٠٠ لو توقفت سندفعك ولو تعبت سنطبطب على كتفك ونشجعك ٠٠ سيأتي غدا وستواصل كتابة تاريخك و مسيرتك مع أصدقائك ٠٠ ونحن سنكون سهاما تصوب نحو أعدائك وأقلام تكتب مسيرة شاب تونسي يتحدى الكل ويمضي الى قمة الجبل.. ينثر القمح و يكسر صخرة تحجب تدفق النهر ٠٠ ننتظرك على أحر من الجمر لتسقي تربة البلد وتمسح دمعة الولد ٠٠ اليوم نزفّك يا عريس".
وقالت مديحة بلحاج في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك " سنستقبلك في بيتك وبين أهلك.. سنحتضنك بأعيننا ونحرصك بين رموشنا.. سيكون رأسك مرفوع كما أردناك وكما عهدناك.. سنقول لك واصل.. واصل وراءك نساء ورجال سخروا الغالي والنفيس من أجلك.. من أجل أن تحيا تونس ويحيا الحلم”.
وتابعت مديحة بلحاج “اليوم سيكون حلمك حقيقة وستواصل ٠٠ لو توقفت سندفعك ولو تعبت سنطبطب على كتفك ونشجعك ٠٠ سيأتي غدا وستواصل كتابة تاريخك و مسيرتك مع أصدقائك ٠٠ ونحن سنكون سهاما تصوب نحو أعدائك وأقلام تكتب مسيرة شاب تونسي يتحدى الكل ويمضي الى قمة الجبل.. ينثر القمح و يكسر صخرة تحجب تدفق النهر ٠٠ ننتظرك على أحر من الجمر لتسقي تربة البلد وتمسح دمعة الولد ٠٠ اليوم نزفّك يا عريس".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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