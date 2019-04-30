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واشنطن تسعى لإدراج ''الإخوان'' على قائمة ''المنظمات الإرهابية''

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
الأناضول - واشنطن - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدفع باتجاه إدراج جماعة "الإخوان المسلمين"، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان، "لقد استشار الرئيس (ترامب) فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".


وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة تحمل في طياتها عقوبات اقتصادية وتقييدات سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة المستهدفة".

كما نقلت عن مسؤولين (لم تسمّهم) قولهم إن "المقترح المذكور أثار جدلاً كبيراً داخل الإدارة، لاسيما خلال اجتماع رفيع المستوى حضره ساسة أمريكيين من مختلف الإدارات عقده مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي".

ولجماعة الإخوان، التي تأسست في 22 مارس/آذار 1928، حضور كبير في 52 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية، وفي دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وتتواجد الجماعة في تلك البلدان عبر انتشار فكري وخيري، أو هياكل تنظيمية لمؤسسات أو أحزاب أو جماعات، وفق ما رصدته الأناضول، في تقرير سابق، وحسب مصادر تاريخية وتنظيمية.

  
  
     
  
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