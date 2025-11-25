Babnet   Latest update 14:37 Tunis

يوم دراسي بصفاقس حول المكتبات في واقع الذكاء الاصطناعي ... الفرص والتحديات" يوم الاربعاء 26 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66890e24465478.09982082_komqhgpenifjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 14:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تنظم، المكتبة الجهوية بصفاقس، تحت إشراف، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، يوما دراسيا حول "المكتبات في واقع الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، وذلك يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تعزيز التكامل بين الهياكل الثقافية والنهوض بدور المكتبات العمومية في المجتمع عبر إدماج التقنيات الحديثة وتوظيف الإمكانات الرقمية بشكل فعال.



ويندرج في إطار دعم كفاءات الإطارات المكتبية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة حيث سيتناول جملة من المحاور المتصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات وآفاق توظيفه في تطوير خدمات المطالعة والبحث وتحسين تسيير الفضاءات الثقافية.

وسيشارك في هذا اللقاء العلمي مديرو المكتبات العمومية بولاية صفاقس الذين سيبحثون خلال الجلسات التفاعلية أهم التحديات المطروحة وسبل استثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة العمل المكتبي.


