ناجي جلول يخسر في سباق الامانة العامة للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم '' الالكسو''

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

وكالات

- فاز مرشح موريتانيا الدكتور محمد ولد أعمر اليوم الاثنين، بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو“، وذلك في ختام أشغال المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمنظمة الذي بدأ اليوم بنواكشوط.وتم اختيار الدكتور ولد أعمر لهذا المنصب، بعد منافسة من مرشح تونس ناجي جلول، وذلك بعد انسحاب السعودية أمس لصالح المرشح الموريتاني، وانسحاب العراق والسودان قبل ذلك.ونال مرشح موريتانيا ثقة أغلبية الدول العربية، المشاركة في الجمعية العمومية الاستثنائية التي احتضنتها نواكشوط، حيث حصل على دعم 15 دولة، فيما صوتت 5 دول لمرشح تونس.وجاء انعقاد المؤتمر بعد أن احتضنت نواكشوط اجتماعاً للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال اليومين الماضيين، ناقش التقارير المالية والادارية المتعلقة بتسيير المنظمة خلال العامين الماضيين، ووضع خطة المنظمة في السنوات المقبلة.يشار الى ان تونس شاركت في هذه الجلسة العامة بوفد يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس.وترشح موريتانيا للمرة الثانية الدكتور محمد ولد عمر لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألسكو“، حيث سبق أن نافست على نفس المنصب عام 2017، ولكن فاز مرشح الكويت آنذاك هلال الحربي.وسبق لولد أعمر، أن تولى عدة مناصب في الحكومة الموريتانية منها منصب وزير الثقافة، ومنصب وزير التعليم قبل عدة سنوات، بالإضافة رئاسته لجامعة ”العيون“ شرقي البلاد، ويشغل حاليا منصب مستشار بالرئاسة الموريتانية.وهو أستاذ جامعي منذ التسعينات، يحمل شهادة دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة وهران في الجزائر بتقدير ”مشرف جدا“، إضافة لشهادة دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد من القاهرة بتقدير ”ممتاز“.وقامت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة بطلب دعم معظم الدول العربية للفوز بإدارة منظمة ”الأليسكو“، وأوفدت وزيرا الثقافة والخارجية إلى دول المغرب العربي، والسودان ومصر، وبعض الدول الخليجية، والآسيوية من أجل حشد الدعم لمرشحها.