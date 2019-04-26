في تحقيق تلفزي: ضابط متحيل يدلس توقيع وزير الداخلية ويجري مناظرات وطنية في بيت الصالة مقابل أموال

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - بث برنامج " الحقائق الأربعة" الذي يبث على قناة الحوار التونسي عملية تحيل قام بها احد الأمنيين وذلك بإيهام ضحاياه بأنه قادر على تشغيلهم في مناظرات وطنية في قطاع الامن وغيرها من القطاعات.
وادعى المتورط في التحيل انه يملك علاقات كبيرة وانه قادر على تشغيل الشباب وذلك بعد تزوير امضاءات وشهادات وغيرها من الوثائق الرسمية.
الغريب في الأمر ان الضابط المتحيل كان يقوم باجراء الاختبارات الوطنية لضحاياه في منزله وتمكن من تزوير إمضاء وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وكذلك توقيع مدير السجون والإصلاح.
الضابط المتحيل تورط في إيهام ضحاياه حتى من عائلته قبل ان يتم كشفه بالصدفة.
وادعى المتورط في التحيل انه يملك علاقات كبيرة وانه قادر على تشغيل الشباب وذلك بعد تزوير امضاءات وشهادات وغيرها من الوثائق الرسمية.
الغريب في الأمر ان الضابط المتحيل كان يقوم باجراء الاختبارات الوطنية لضحاياه في منزله وتمكن من تزوير إمضاء وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وكذلك توقيع مدير السجون والإصلاح.
الضابط المتحيل تورط في إيهام ضحاياه حتى من عائلته قبل ان يتم كشفه بالصدفة.
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Par:citoyenlibre (France )
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