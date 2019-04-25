القوة العامة تحاصر مقر قناة نسمة لحجز معدّات البث

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - حاصرت قوات الأمن، في حدود الساعة 10:45 من صباح اليوم الخميس 25 أفريل 2019، مقر قناة نسمة برادس، في محاولة لاقتحامها وحجز معداتها وتجهيزاتها تنفيذا لقرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" يقضي بحجز تجهيزات البث.
وقد تم اتخاذ القرار المذكور، استنادا إلى الفصل 31 من المرسوم 116 الذي ينص على أنه في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط الهيئة خطايا تتراوح بين 20 و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.
يذكر انّ الهايكا كانت وجّهت، في أكثر من مناسبة، تنبيها بمخالفة إلى قناة نسمة تعلمها أنها تبث دون إجازة قانونية ودعتها إلى تسوية وضعيتها.
وقد تم اتخاذ القرار المذكور، استنادا إلى الفصل 31 من المرسوم 116 الذي ينص على أنه في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط الهيئة خطايا تتراوح بين 20 و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.
يذكر انّ الهايكا كانت وجّهت، في أكثر من مناسبة، تنبيها بمخالفة إلى قناة نسمة تعلمها أنها تبث دون إجازة قانونية ودعتها إلى تسوية وضعيتها.
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Par:mongi (Tunisia )
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