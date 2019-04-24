محسن مرزوق: عبير موسى متواجدة مع الاسلامين في البلديات وتهددنا بالسجن

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- اتهم الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلته عبر امواج اذاعة "الديوان اف ام" رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بالتواجد مع الاسلاميين في البلديات ثم الدعوة لاقصائهم.وقال مرزوق " عبير موسى موجودة مع الاسلامين في البلديات وتهددنا بالسجن بحجة اننا تحالفنا في السابق معهم".وتابع محسن مرزوق " من يهدد بالسجن ويدعو للاقصاء لا يمكن التحالف معه ولا يمكن ان يبني نظاما ديمقراطيا تعدديا".