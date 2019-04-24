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محسن مرزوق: عبير موسى متواجدة مع الاسلامين في البلديات وتهددنا بالسجن

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - اتهم الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلته عبر امواج اذاعة "الديوان اف ام" رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بالتواجد مع الاسلاميين في البلديات ثم الدعوة لاقصائهم.
وقال مرزوق " عبير موسى موجودة مع الاسلامين في البلديات وتهددنا بالسجن بحجة اننا تحالفنا في السابق معهم".
وتابع محسن مرزوق " من يهدد بالسجن ويدعو للاقصاء لا يمكن التحالف معه ولا يمكن ان يبني نظاما ديمقراطيا تعدديا".



  
  
     
  
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