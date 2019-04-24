الطبوبي لمرزوق : من أنت يا سيّد؟ يزّي مالانتهازية والركوب على الأحداث فأهالي صفاقس أذكى منك

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- هاجم الاربعاء 24 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق على خلفية اتهاماته للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.وصرخ الطبوبي مستهجنا "من أنت يا سيّد حتى تتهجّم على الاتحاد، يكفي من الانتهازية والركوب على الأحداث فأهالي صفاقس أرفع وأذكى من ذلك بكثير".وأضاف مستنكرا "كنتم في 2014 تجي انت وغيرك تحجّون لساحة محمّد علي وتلتقطون الصور واليوم تتهموننا بأننا ميليشيات؟؟".وتابع متحدّثا عن مرزوق "هاذم ناس تتبدّل كي أم البوية ب100 لون البارح يهاجم في الحكومة ويعتبرها حكومة فشل ومافيعا وعصابات وتو دخل فيها".