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مرزوق : كان على قيادة اتحاد الشغل الاعتذار لنا فحشّاد قال أحبّك يا شعب وليس أضربك يا شعب

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - استنكر الثلاثاء 23 أفريل، رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق المفردات والمصطلحات التي وردت في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس.
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم قال مرزوق "نخلّي الناس تحكم على اللغة المستعملة الّى ما تشرّفش اتحاد الشغل وكاتب عام اتحاد الشغل بصفاقس راجل كبير يلبس شاشية ما نردّش عليه".

وأَضاف مرزوق "نتأسّف الّى المستوى وصل لهذا ونتأسف انى شفت وضعية في جهة صفاقس تشبه chicago في السنوات ال20 تتحكم فيها كمافيات وبعض النقابيين.

وعبّر مرزوق عن استيائه من تصريحات الأمناء العامين المساعدين باتحاد الشغل بوعلي المباركي وسامي الطاهري بخصوص الحادثة وقال "التلفزة الوطنية كانت شاهدة على الاعتداء وأحنا حكينا على كاتب عام الاتحاد وصفاقس والمجموعة الى معاه موش الاتحاد".

واعتبر مرزوق أنه كان على اتحاد الشغل أن يعتذر للمظلوم وقال "فحشّاد قال أحبّك يا شعب ولم يقل أضربك يا شعب وما قالش نكذب عليك يا شعب ونستعمل عبارات عيب تكون موجودة في بيانات للاتحاد".
وشدّد مرزوق على أنه ليس هناك أي طرف فوق القانون مضيفا أنه على كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته ويقوم بدوره.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181045

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 14h 25m |           
كلمة في بلاصتها



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