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يوسف الشاهد لأستاذة جامعية: موش كل شيء على الدولة والحكومة.. كل واحد ينقص شوية من روحو

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - تطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين 22 أفريل الى مطالب استاذة التعليم العالي وسبل انجاح السنة الجامعية على خلفية الاضرابات المتكررة في القطاع والتي دفعت بالوزارة الى ايقاف راتب بعض الاساتذة الجامعيين.
وخلال مناقشته للوضع مع إحدى الأساتذة الجامعيين ، تعهد رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لمطالب القطاع لكنه قال في نفس الوقت " موش كل شيء على الدولة والحكومة.. كل واحد ينقص شوية من روحو".





  
  
     
  
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