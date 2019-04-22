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عربية حمادي: اذاعة موزاييك غير محايدة في نقل خبر ملف العجيلي

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - اتهمت الإعلامية عربية حمادي بالصادق في حوار عبر أمواج إذاعة " ifm " ان هنالك إذاعات تعمل تحت التعليمات على غرار اذاعة موزاييك.
واضافت عربية حمادي بالصادق " في قضية صابر العجيلي الإذاعة غالطت الرأي العام وادعت انه سيحاكم في قضايا الإرهاب.

وتابعت بالصادق " قناة الحوار التونسي استدعت بعض الأطراف بخصوص قضية سليم الرياحي وكان من المنتظر استدعاء محامي سليم الرياحي لكن تم التراجع عن استقباله وهو ما يشير إلى وجود أطراف تسيطر على الإعلام.

علما أن محامي سليم الرياحي هو زوج الاعلامية عربية حمادي .


  
  
     
  
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