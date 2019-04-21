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سعيد الجزيري للحكومة : تحرّكوا، وفّروا الشغل للشباب خلّي يتزوّجوا ويبعدوا عالحرام ويكوّنوا أسر

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - شدّد السبت 20 أفريل، الشيخ سعيد الجزيري على أن من يحكمون هم المسؤولون على الشعب أمام الله ودعا الحكومة إلى توفير مواطن الشغل للشباب وخاطبها قائلا "تحرّكوا القاو مواطن شغل للناس".

واعتبر الجزيري خلال اجابته على أسئلة المواطنين في فقرة اسألوا الشخ الجزيري في برنامج ديما لاباس "أن الظروف صعبة جدّا وأن الشباب يريدون الزواج وتكوين أسر والابتعاد عن الحرام لكنهم لا يجدون الامكانيات لذلك".
وقال الجزيري "في بلادنا ما عندناش ليهم برامج، ماعندناش ليهم مستقبل، أحنا تو داخلين على انتخابات ونسمعو وعود كثيرة للشباب لكن بعد ذلك لا نجد شيئا" مؤكّدا على ضرورة تدارك ذلك وايجاد الحلول للشباب.




  
  
     
  
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