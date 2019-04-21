سعيد الجزيري للحكومة : تحرّكوا، وفّروا الشغل للشباب خلّي يتزوّجوا ويبعدوا عالحرام ويكوّنوا أسر

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - شدّد السبت 20 أفريل، الشيخ سعيد الجزيري على أن من يحكمون هم المسؤولون على الشعب أمام الله ودعا الحكومة إلى توفير مواطن الشغل للشباب وخاطبها قائلا "تحرّكوا القاو مواطن شغل للناس".
واعتبر الجزيري خلال اجابته على أسئلة المواطنين في فقرة اسألوا الشخ الجزيري في برنامج ديما لاباس "أن الظروف صعبة جدّا وأن الشباب يريدون الزواج وتكوين أسر والابتعاد عن الحرام لكنهم لا يجدون الامكانيات لذلك".
وقال الجزيري "في بلادنا ما عندناش ليهم برامج، ماعندناش ليهم مستقبل، أحنا تو داخلين على انتخابات ونسمعو وعود كثيرة للشباب لكن بعد ذلك لا نجد شيئا" مؤكّدا على ضرورة تدارك ذلك وايجاد الحلول للشباب.
واعتبر الجزيري خلال اجابته على أسئلة المواطنين في فقرة اسألوا الشخ الجزيري في برنامج ديما لاباس "أن الظروف صعبة جدّا وأن الشباب يريدون الزواج وتكوين أسر والابتعاد عن الحرام لكنهم لا يجدون الامكانيات لذلك".
وقال الجزيري "في بلادنا ما عندناش ليهم برامج، ماعندناش ليهم مستقبل، أحنا تو داخلين على انتخابات ونسمعو وعود كثيرة للشباب لكن بعد ذلك لا نجد شيئا" مؤكّدا على ضرورة تدارك ذلك وايجاد الحلول للشباب.
En continu
- Hier 21:14 ليبيا: مقتل 9 من قوات حفتر في معارك طرابلس
- Hier 17:50 Maroc: Démission collective de 305 médecins
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:26
|19:01
|16:01
|12:25
|05:37
|04:03
|
18°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|19°-15
|30°-14
|28°-15
|26°-15
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 595) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 158) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 726) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 346) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 694) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 497) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 462) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 43 096) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 023) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 938) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 272) عبير موسى امام القضاء
( 37 487) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 369) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 869) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 768) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 846) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 041) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 761) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 731) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 282) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:dallalihtm (Europe )
Sur: مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي