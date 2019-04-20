جمال العرفاوي: أيسر بن عيسى إنتحل صفة وزير الداخلية واصدر بيانات باسمه

Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- كشف الصحفي جمال العرفاوي في مداخلته على قناة التاسعة ان التجسس في تونس اصبح يهدد الامن القومي بشكل كبير.وأضاف جمال العرفاوي " المدعو ايسر عيسى والذي انتحل صفة وزير الداخلية كان يقوم بإصدار تقارير ورسائل وبيانات باسمه متابعا" هذا الشخص تحيل على رجال أعمال.وأكد جمال العرفاوي ان المدعو ايسر ادعى انه اشتغل بالسفارة الأميركية وهو ما نفته الأخيرة مضيفا " فضية شبكة التجسس ستجر عدد من السياسيين والأحزاب.وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، ، اصدر الخميس الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية » يدعى أيسر بن عيسى « ، وذلك في قضية تتعلق بــ » تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ».وحسب جمال العرفاوي فان الأجهزة الأمنية المختصة كانت تراقب عن كثب أنشطة وتحركات قرطاس و صديقه أيسر بن عيسى وبعد جمع المعطيات الكافية تم ايقافها في نفس الوقت وبتفتيش منزلي قرطاس بالضاحية الشمالية بالعاصمة وبمدينة سوسة مسقط رأسه تم الكشف عن أجهزة متطورة للتنصت والتشويش مداها يصل ال150 كلم وهي في حالة تشغيل كما تم حجز جهاز كمبيوتر على ملك قرطاس وبعد الالتجاء لخبراء في مجال المعلوماتية تبين ان الجهة التي تتلقى جميع ما يرسله تقع منطقنها في السويدوتضمنت المعلومات مواقع تواجد الارهابيين على الحدود التونسية اضافة الى قائمة في العمليات التي هي قيد الانجاز من قبل وحدات مقاومة الارهاب كما تم اكتشاف قائمة اسمية لقيادات أمنية وعسكرية من الدرجة الأولى يبدو ان قرطاس تمكن من الاتصال بعدد منهم اضافة الى عدد اخر من السياسيين والمسؤولين المدنيين احدهم تلقى هدية في شكل سيارة من النوع الفخممع العلم ان الشريك الأمريكي لقرطاس الذي أقام معه شركة وهمية في تونس تمكن من مغادرة الأراضي التونسية مباشرة بعد ايقاف قرطاس وبن عيسى.