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البحيري ينفي ما روجه قاضي حول رفع الحصانة عن 40 نائبا بينهم 11 من النهضة

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - اكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ان قاضيا بأحد محاكم تونس تحدث عن رفع الحصانة عن 40 نائبا بالبرلمان من بينهم 11 من النهضة بسبب علاقاتهم مع رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.

وقال البحيري للشارع المغاربي ان النهضة ستقدم شكاية ضد هذا القاضي ستكون مرفوقة بالحجة والبرهان كاشفا بان القاضي المذكور تحدث عن إيقاف مرتقب ل40 نائبا في مقهي يقع باحدى قرى الساحل منتقدا طريقة تعمد قاض نشر أكاذيب تستهدف ممثلي الشعب.
كما اكد البحيري انه سيكشف قريبا اسم القاضي ويطالب صفته رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان.بفتح تحقيق ضده.
واستنكر البحيري ما وصفه بحملة التشويه والاكاذيب التي تقوم بترويجها بعض النخب، مشددا على خطورة التشكيك والمس من مؤسسات الدولة لإضعافها.




Publié le:2017-06-27 12:01:14

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