البحيري ينفي ما روجه قاضي حول رفع الحصانة عن 40 نائبا بينهم 11 من النهضة

وقال البحيري للشارع المغاربي ان النهضة ستقدم شكاية ضد هذا القاضي ستكون مرفوقة بالحجة والبرهان كاشفا بان القاضي المذكور تحدث عن إيقاف مرتقب ل40 نائبا في مقهي يقع باحدى قرى الساحل منتقدا طريقة تعمد قاض نشر أكاذيب تستهدف ممثلي الشعب.
كما اكد البحيري انه سيكشف قريبا اسم القاضي ويطالب صفته رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان.بفتح تحقيق ضده.
واستنكر البحيري ما وصفه بحملة التشويه والاكاذيب التي تقوم بترويجها بعض النخب، مشددا على خطورة التشكيك والمس من مؤسسات الدولة لإضعافها.
Publié le:2017-06-27 12:01:14
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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