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Justice

الاحتفاظ بسمير الوافي من أجل شبهة الرشوة

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بأن النيابة العمومية أذنت مساء اليوم الاثنين بالاحتفاظ بالاعلامي سمير الوافي "من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل".

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الأبحاث كانت أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض الأموال مشيرا الى أن النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر.
وأشار السليطي الى أنه تم كذلك الاحتفاظ بطرف اخر حول نفس الموضوع.



Publié le:2017-06-19 18:18:50

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2 de 2 commentaires pour l'article 144290

Lahache  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 19h 20m | Par           
Rafika de Nice, la réponse de Amdouni est déjà suffisante, et SI, si ? Ghanouchi ou Marzougui ou x ou y ont quelques choses à se reprocher, la roue de la justice s'est mis en marche , alors pourquoi tu te fais de mauvais sang, D'après plusieurs commentaires ou même dans la vie dans les rues de plusieurs personnes, se sont premièrement les dirigeants du gouvernement sont hais et critiquer puis viennent Ghanouchi Marzougui... hais par des personnes qui ont perdus ou ont peur de perdre des "avantages" ne serait-ce que un bout du trottoir joint à la Boutique de parfum......

Hercul52  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 18h 23m |           
ياخي لعوينة ولات القرجاني



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