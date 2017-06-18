Radio Babnet Tunisie  On Air: Saliha - Khali badalni  
Politique

توضيح برهان بسيس حول اجتماع سري لقيادات من الجيش الليبي بحافظ قائد السبسي

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - ردّ المكلّف بالشؤون السياسية بحركة نداء تونس برهان بسيّس على ما تمّ تداوله حول لقاء سرّي جمع قيادات من الجيش الليبي بالمدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي بحضوره.

وأوضح بسيّس، في تدوينة فايسبوكية ، أن وفدا يتقدمه القنصل الليبي بصفاقس زار مقرّ نداء تونس خلال شهر أفريل الفارط طالبا لقاء قيادة الحزب ضمن جولة يقوم بها وفد ممثل لبرلمان طبرق لعرض وجهة نظره تجاه الوضع في ليبيا على مختلف الأحزاب ووسائل الإعلام المؤثرة في تونس وذلك في سياق المبادرة الرئاسية التونسية المعروضة حينها.

وبيّن أنه تمّ استقبال الوفد الليبي بمقرّ الحزب مفيدا بأنه كان من ضمن الوفد أحمد المسماري الذي عرض صورة عن الوضع في ليبيا في سياق الحرب على الإرهاب.

وأكد أن هذا اللقاء لم يكن سريا ولم يرد في مضمونه اي حديث عن قائماًت اسمية لارهابيين أو غير ذلك من التفاصيل الأمنية.



وفي ما يلي نصّ التدوينة التي نشرها برهان بسيّس:
تبعا لما ورد في تقرير نشره موقع المرصد الليبي نود توضيح التالي:
زارنا في مقر نداء تونس خلال شهر أفريل الفارط وفد يتقدمه القنصل الليبي بصفاقس طالبا لقاء قيادة الحزب ضمن جولة يقوم بها وفد ممثل لبرلمان طبرق لعرض وجهة نظره تجاه الوضع في ليبيا على مختلف الأحزاب ووسائل الإعلام المؤثرة في تونس وذلك في سياق المبادرة الرئاسية التونسية المعروضة حينها.
استقبلنا الوفد الليبي بمقر الحزب في إطار التقليد المعتاد لنشاط الحزب على مستوى العلاقات الخارجية .
كان من ضمن الوفد الليبي السيد أحمد المسماري الذي عرض علينا صورة عن الوضع في ليبيا في سياق الحرب على الإرهاب وبسط أمامنا قراءته لتطور الأوضاع في ليبيا راجيا أن يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوساطة لحل النزاع في ليبيا وقد تحدث مفوضا عن برلمان طبرق وباعتباره ممثلا للسيد خليفة حفتر المعين من طرف برلمان طبرق كقائد عام للجيش الليبي .
من جهة وفد نداء تونس عبرنا عن أملنا في أن تجري مصالحة شاملة بين الأطراف الليبية المتنازعة وفي أن تستعيد ليبيا استقرارها وينجح أبناءها في القضاء على الإرهاب وعرضنا ما نعتبره اساسا للمبادرة التونسية وهو رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
هذا اللقاء وعلى عكس ما ورد في تقرير الموقع الإلكتروني الليبي لم يكن لقاءا سريا ولم يرد في مضمونه اي حديث عن قائماًت اسمية لارهابيين أو غير ذلك من التفاصيل الأمنية التي لا يملك أي حزب سواء نداء تونس أو غيره صلاحية أو شرعية الخوض فيها .

Publié le:2017-06-18 20:45:25

rtt-b314fa0c4da364a407038d5a31c886cf-2017-06-18 20:45:25
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 144252

Sarih  (Tunisia)  |Dimanche 18 Juin 2017 à 21h 08m | Par           
سي برهان انت قلت ان الوفد في تونس للقاء مختلف الاحزاب الفاعلة في تونس لكن لم نسمع انه التقى احزاب اخرى غير النداء اذا هناك احتمالان اما انه ليس هناك احزاب فاعلة و لها وزنها في البلاد الا النداء اما ان كلامك هذا تنقصه المصداقية وبمعنى انه كذب والا لماذا لو لم يكن سريا لم يسمع به احد قبل الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144252 2022|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires