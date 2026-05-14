شي جين بينغ مرحبا بترامب: "التجديد الصيني وMAGA يسيران يدا بيد"

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 12:38
      
ربط الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس، خلال عشاء رسمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "التجديد العظيم للأمة الصينية" بحركة MAGA، قائلا إنهما "يمكن أن يسيرا يدا بيد".

ورحب الرئيس الصيني شي جين بينغ بترامب خلال العشاء الرسمي واصفا اللقاء بـ"التاريخي"، مشيرا إلى استقرار العلاقات بفضل اتصالاتهما المستمرة.


وحث شي الدولتين على "شراكة لا تنافس"، مؤكدا أنهما "يمكن أن يساعدا بعضهما على النجاح ويعززا رفاهية العالم"، معتبرا أن "التجديد العظيم للأمة الصينية" وحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا "make America great again" "يمكن أن يسيرا يدا بيد".


من جهته، شكر ترامب الرئيس الصيني على "استقبال رائع لا مثيل له"، واستعرض دور العمال الصينيين في سكك الحديد الأمريكية، مشيرا إلى حب الصينيين لكرة السلة والجينز، ومؤكدا: "الشعب الأمريكي والصيني يشتركان في الكثير".

كما تحدث خلال كلمته عن نشر بنجامين فرانكلين أقوال كونفوشيوس في جريدته الاستعمارية.

ودعا ترامب شي إلى البيت الأبيض في 24 سبتمبر مع ختامه كلمته.

المصدر: نيويورك تايمز
