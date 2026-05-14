يوم صحي مفتوح حول تقصي الامراض غير السارية يوم 17 ماي 2026 بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 13:45
      
تنظم الدائرة الصحية بوعرقوب تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة بنابل يوما صحيا مفتوحا حول تقصي الامراض غير السارية، يوم الاحد 17 ماي الجاري بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل

ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية تحت شعار "صحتك اليوم...استثمار مستقبلك" في اطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات


ويهدف هذا اليوم الى تعزيز الوعي الصحي وتقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض وتثقيف المجتمع حول أنماط الحياة الصحية


ويتضمن البرنامج عيادات طبية متخصصة في الطب العام لقياس ضغط الدم وسكر الدم وطب الاسنان لفحص وقاية أمراض الفم والاسنان وطب أمراض النساء والتوليد لمتابعة صحة المرأة والحمل وتنظيم الاسرة
الى جانب عيادة في اختصاص التغذية لتقديم برامج غذائية ونمط حياة صحية

وسيتم، أيضا برمجة أنشطة رياضية مع كوتتش مختص لتقديم تمارين رياضية لكل الاعمار واستشارات من أجل صحة أفضل للجميع

المركز الوسيط بوعرقوب هو مؤسسة صحية عمومية تقع في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل في تونس، ويعمل المركز على تقريب الخدمات الصحية من مواطني الجهة وتنظيم حملات تقصي للأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وحصص تثقيف صحي وحملات توعية وتثقيف صحي في فضاءات مختلفة مثل دور الثقافة.
