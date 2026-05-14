إيلون ماسك ورؤساء شركات أميركية يرافقون ترمب في زيارة الصين

تفاؤل رجال الأعمال الأمريكيين



Elon Musk with NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, President Trump, Chinese President Xi Jinping, and members of the U.S. delegation in Beijing. pic.twitter.com/sooA1y9yl1 — DogeDesigner (@cb_doge) May 14, 2026

وفد اقتصادي أمريكي رفيع المستوى



أبدى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تفاؤلا كبيرا بشأن المحادثات الأمريكية الصينية الجارية في بكين، مؤكدا أن الاجتماعات تسير “بشكل رائع” وتحقق “نتائج طيبة”.وجاءت تصريحات ماسك على هامش القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين المرافقين للوفد الأمريكي حول نتائج الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة الصينية.وقال ماسك: “رائع… الكثير من الأشياء الجيدة”، في إشارة إلى أجواء المباحثات بين الجانبين.ولم يكن ماسك الوحيد الذي أبدى ارتياحه لسير المحادثات، إذ عبّر عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين المرافقين للرئيس ترامب عن مواقف إيجابية مماثلة.فقد اكتفى الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك برفع إبهاميه إلى الأعلى تعبيرا عن رضاه عن نتائج اللقاءات.كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ أن الاجتماعات “سارت بشكل جيد”، مضيفا أن “السيد شي والرئيس ترامب كانا رائعين”.وانطلقت اليوم الخميس المحادثات الرسمية بين ترامب وشي جين بينغ داخل قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه اصطحب معه “كبار رجال الأعمال في العالم” بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وضم الوفد الاقتصادي الأمريكي عددا من أبرز الأسماء في عالم الأعمال، من بينهم:* تيم كوك رئيس Apple* جنسن هوانغ رئيس Nvidia* كيلي أورتبرغ رئيس Boeing* ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لـGoldman Sachs* لاري فينك رئيس مجموعة BlackRockوتأتي هذه القمة في ظل مساعٍ متواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين، بعد سنوات من التوترات والخلافات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.