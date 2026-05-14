नई दिल्ली में ट्यूनीशिया–भारत व्यापार और निवेश संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक आयोजितभारत की राजधानी नई दिल्ली में 11 और 12 मई 2026 को ट्यूनीशिया–भारत व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान के विकास और संयुक्त निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।नई दिल्ली स्थित ट्यूनीशियाई दूतावास ने अपने आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ पर बताया कि इन चर्चाओं के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने, ट्यूनीशियाई निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा भारतीय बाजार तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से, जैतून के तेल और खजूर जैसे उच्च मूल्यवर्धित ट्यूनीशियाई उत्पादों पर लगाए गए सीमा शुल्कों पर विचार-विमर्श किया गया।इसी संदर्भ में, ट्यूनीशियाई प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनीशियाई जैतून के तेल का एक स्वाद परीक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें भारतीय सहभागियों को एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की विभिन्न किस्मों और उनकी उच्च गुणवत्ता से परिचित कराया गया।प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के महासंघ के साथ भी एक कार्य बैठक की, जिसमें ट्यूनीशिया और भारत के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान को मजबूत करने के उपायों, विशेष रूप से एक संयुक्त ट्यूनीशिया–भारत व्यापार परिषद की स्थापना पर चर्चा की गई।इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने भारत के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने वस्त्र क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का अवलोकन किया।यह बैठक दोनों देशों की उस साझा इच्छा को दर्शाती है, जिसके तहत ट्यूनीशिया और भारत के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करते हुए उपलब्ध संभावनाओं को ठोस सहयोगी परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाए, ताकि दोनों देशों के आर्थिक भागीदारों के लिए नए अवसर खुल सकें।