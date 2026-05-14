جمعية القيروان مدينتي تنظم الدورة الاولى لتظاهرة "الموروث الغذائي القيرواني " يوم 15 ماي 2026

تنظم جمعية القيروان مدينتي الدورى الاولى لتظاهرة " الموروث الغذائي القيرواني" تحت شعار"موروثنا...هويتنا ..نكهتنا "، يوم غد الجمعة 15 ماي الجاري، باحدى فضاءات الالعاب بمدينة القيروانويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الإحتفال بالدورة ال35 لشهر التراث تحت شعار" التراث وفن العمارة " وتثمين التراث اللامادي وإحياء الذاكرة الحضارية التونسية وربط الماضي العريق بالحاضر المتجددوتعد هذه التظاهرة فضاءً ثقافيا وتذوقياً مميزاً، يسلّط الضوء على غنى المطبخ القيرواني باعتباره مرآة لحضارة عريقة أثّرت في تاريخ البلاد التونسية، حيث تمتزج النكهات بالأصالة وتحكي الأطباق قصص شعب عرف بالإبداعكما تهدف هذه الدورة إلى إبراز خصوصيات الموروث الغذائي القيرواني وإعادة إحيائه والتعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بالأكل عبر العصور وابراز فن العمارة القيروانية وخلق فضاء تفاعلي يجمع بين الثقافةوالفن والتذوق ودعم السياحة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنيةويتضمن البرنامج مسابقات في الحلويات الزمنية والأكلات التقليدية ومعرض الصناعات التقليدية ومشهد تمثيلي بعنوان " العادات الغذائية في منزل قيرواني"، إلى جانب ورشة رسم وابداع تستحضر روح القيروان وأمجادها ومعالمها الأثرية في علاقة مع الموروث الغذائيجمعية القيروان مدينتي، هي جمعية تأسست من قبل مجموعة من الناشطين لترميم العلاقة بين المواطن وموروثه الثقافي في مدينة القيروان العريقة. وتهدف إلى التعريف بالتراث المادي واللامادي والنهوض بالقطاع السياحي والحفاظ على الهوية القيروانية عبر تظاهرات فنية وثقافية للمحافظة على الهوية الثقافية القيروانية ونقلها للاجيال القادمة والنهوض بالقطاع السياحي والثقافي ومجال الصناعات التقليدية