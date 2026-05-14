ترامب لشي جين بينغ: أنت قائد عظيم

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ خلال القمة المنعقدة بين الطرفين في بكين بأنه "قائد عظيم".

وقال ترامب: "أنت قائد عظيم، الناس لا يحبون أن أقول ذلك... لكنني أقوله على أي حال، لأنها الحقيقة".


وعقد اليوم اجتماع بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين استمر لمدة أكثر من ساعتين، تناول القضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.


ويعتزم الرئيس الأمريكي زيارة "معبد السماء" بعد المحادثات، وهو مجمع ديني يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ويرمز إلى العلاقة بين السماء والأرض. كما سيحضر ترامب وشي مأدبة عشاء رسمية.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة رسمية أمس الأربعاء في 13 ماي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الغد.
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
