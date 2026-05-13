إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز اليوم يقع تحت السيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن منطقة غرب المضيق تحت سيطرة البحرية التابعة للحرس الثوري، وشرقه تحت سيطرة البحرية التابعة للجيش.وأضاف العميد نيا: "لن تسمح بعد الآن للأسلحة الأمريكية بالعبور من مضيق هرمز والوصول إلى قواعد المنطقة أي دولة ترغب في الإبحار عبر هذا الممر المائي، يجب أن يكون ذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية، وأن يكون العبور دون ضرر".وقال: "تصور العدو أنه من خلال تنفيذ عمليات الصدمة واغتيال قائد الثورة الإسلامية والقادة العسكريين الكبار، يمكنه إغراق الشعب في الصدمة وإسقاط النظام خلال ثلاثة أيام؛ ولكن خلافا لتصورهم، لم يخرج الناس للشارع من أجل الانقلاب، بل لدعم النظام وأرضهم، وتعزز التماسك الوطني".وعلى صعيد متصل، قال العميد سيد حسن مرتضوي، قائد "مقر القدس" في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني: "الأعداء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم القوى العظمى في العالم، يخفضون اليوم رؤوسهم خضوعا لعظمة واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار العميد مرتضوي، خلال حفل توزيع مهور العرائس في محافظة سيستان وبلوتشستان، إلى الحضور الواسع للشعب في مختلف الساحات، قائلا: "أولئك الذين كانوا يدّعون ابتعاد الناس عن النظام، عليهم اليوم أن يروا هذا الحضور الواسع والبطولي؛ حضور لا يتشكل فقط في إيران، بل في سائر البلاد الإسلامية وحتى في الدول الغربية دعما للجمهورية الإسلامية".