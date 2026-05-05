تبون يزور أنقرة تلبية لدعوة من أردوغان

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 21:54
      
أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال دوران في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية الثلاثاء، إن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر سيعقد الخميس في أنقرة ضمن زيارة الرئيس تبون من 6 إلى 8 ماي الجاري.


وذكر دوران أن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء من البلدين وسيتم خلاله تقييم العلاقات الثنائية من جميع جوانبها.


كما سيتم مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تناول التطورات الراهنة الإقليمية والدولية.

وأشار دوران إلى أنه من المتوقع أن تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات مختلفة من شأنها تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات الثنائية.
