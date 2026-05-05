تنديد باستهداف الإمارات وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران

مع دخول اليوم الـ67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أطلق عليه اسم "مشروع الحرية".وتبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشنّ هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن، وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري.كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيّرة من إيران.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران "ستُزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية"، مؤكدا -في ذات الوقت- أن "إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام".يأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان.