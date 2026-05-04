الإمارات تعود لإجراء طارئ بعد تجدد الهجمات عليها

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 19:59
      
أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات تفعيل نظام التعليم عن بعد ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة وذلك في كافة الحضانات والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي طارئ لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية، في ظل تجدد الهجمات التي تعرضت لها الدولة مؤخرا.


وذكر بيان لوزارة التربية والتعليم الإماراتية أنه: "يتخذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على سلامة ورفاهية المجتمع التعليمي، وسيتم مراجعة الوضع الأمني يوم الجمعة الموافق 8 ماي، على أن يقرر بشأن استئناف الدراسة الحضورية أو تمديد فترة التعليم عن بعد حسب تطورات الموقف".


ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة، حيث سبق أن لجأت الإمارات إلى نظام التعليم عن بعد في مناسبات سابقة خلال فترات التوتر الأمني أو الظروف الاستثنائية.

ويأتي القرار في وقت يتابع فيه المجتمع الإماراتي بقلق تطورات الوضع الأمني، وسط تأكيدات رسمية متكررة من الجهات المختصة بأن الدولة لن تسمح بتعطيل حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعلنت الإمارات مساء الاثنين عن تعرضها لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص ونشوب حريق بمنطقة صناعية، في أول تصعيد منذ نحو شهر من الهدوء أعقب هدنة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان بأنه "تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 منها فوق المياه الإقليمية وسقط الرابع في البحر".

وفي بيان لاحق ذكرت الوزارة أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، وقالت إن الأصوات المسموعة ناتجة عن عمليات اعتراض للتهديدات الجوية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت حكومة إمارة الفجيرة في بيان عن إصابة 3 أشخاص جراء حريق نشب في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية إثر استهداف من مسيرة إيرانية.
