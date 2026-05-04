العاهل المغربي يعين ولي عهده الأمير مولاي الحسن بمنصب عسكري جديد

وقال الديوان الملكي في بلاغ مساء السبت، إن الملك محمد السادس تولى عندما كان وليا للعهد تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية منذ سنة 1985، تاريخ تعيينه في هذا المنصب من قبل والده الراحل الملك الحسن الثاني.وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قام بتعيين ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.وأفاد الديوان الملكي بأن "القوات المسلحة الملكية ترتكز في القيام بواجبها الوطني ومهامها الإنسانية والاجتماعية، على منظومة من القيم النبيلة لاسيما منها ما تتحلى به مختلف مكوناتها من كفاءة وانضباط واستقامة والتزام، ومن غيرة وطنية صادقة، وروح المسؤولية العالية، وذلك في وفاء وإخلاص دائم، لشعارها الخالد الله، الوطن، الملك".