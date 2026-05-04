ألمانيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في عملية دهس بمدينة لايبزيغ

أفادت وسائل إعلام مساء الاثنين، بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعيهما وأصيب آخرون في عملية دهس بمدينة لايبزيغ الألمانية.وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن شخصين قتلا وأصيب آخرون بجروح وسط مدينة لايبزيغ، دون أن تتمكن من تحديد عدد الضحايا بدقة على الفور.ووصفت المتحدثة الرسمية الوضع بأنه "مُربك"، مشيرة إلى أن ألمانيا قد اهتزت في السنوات الأخيرة بسبب عدة هجمات دهس بالسيارات.المصدر: وسائل إعلام