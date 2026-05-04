بعد سحب جنسيته الكويتية.. البحرين تمنح السفير السابق بدر العوضي جنسيتها وتعيينه مستشارا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f86c3a09fc01.10615280_fhnglikqjopme.jpg>
السفير الكويتي السابق بدر محمد العوضي
Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 10:51
      
حصل السفير الكويتي السابق بدر محمد العوضي على الجنسية البحرينية، وعُين مستشاراً لوزير الخارجية البحريني للشؤون الدبلوماسية بالدرجة الممتازة، بعد ثلاثة أشهر من سحب الكويت جنسيته.

وجاء القرار الكويتي بسحب الجنسية بالتبعية عقب سحبها من والده الراحل الضابط السابق محمد إبراهيم العوضي، استناداً إلى قانون الجنسية الكويتي المتعلق باكتساب الجنسية بناءً على بيانات غير صحيحة.


يذكر أن العوضي كان قد شغل منصب سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية منذ جوان 2022، قبل أن تنتهي مهامه في أفريل 2025.


وكشف الدبلوماسي البحريني جمال النصافي، عبر منصة "إكس"، عن منح العوضي الجنسية البحرينية وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية بالدرجة الممتازة، وهي أعلى من درجته الدبلوماسية في الكويت، على حد وصفه.

وكتب النصافي في تغريدته: "بالأمس حزنا على سحب الجنسية، واليوم نفرح لمنحكم الجنسية البحرينية وتعيينكم مستشاراً لوزير خارجية البحرين للشؤون الدبلوماسية بالدرجة الممتازة"، مضيفاً: "نعم خدمت الكويت ودافعت عن قضاياها بكل إخلاص وتفانٍ، أخي العزيز بدر العوضي نهنئكم بمنصبكم الجديد، ولا يغلق الله باباً إلا ويفتح خيراً منه".

وشدد النصافي على عمق العلاقات بين البلدين الخليجيين، قائلاً: "فكلانا عينان برأس واحد"، في إشارة إلى الروابط الخليجية التي تتجاوز حدود القرارات الرسمية، مختتماً: "نهنئكم بمنصبكم الجديد، ونتمنى لكم التوفيق، ولتتأكد بأنك بالنسبة لزملائك وأهلك في الكويت أنت كويتي كما أنت بحريني اليوم".
المصدر: "سبق"
