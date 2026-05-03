السيسي يوجه الحكومة بتأمين مخزون استراتيجي وسط التوترات الإقليمية

ووجه السيسي خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات.ويأتي الاجتماع في ظل توترات إقليمية مستمرة في الشرق الأوسط، خاصة استمرار النزاع في غزة، التطورات في لبنان وسوريا والتوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التأثيرات العالمية على أسعار الطاقة والغذاء.وشدد على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية.ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية تناول الاجتماع عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة.واستعرض مدبولي ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مُخطط ورؤية مصر 2030.وتابع السيسي الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب خلال شهر ماي الجاري، في ظل ما يجسده المشروع من عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين.وأكدت الرئاسة المصرية على أن مشروع جامعة سنغور يسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلابا من مختلف الدول الإفريقية والدول الفرنكوفونية.