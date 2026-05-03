شركة الطيران منخفض التكلفة سبيريت أيرلاينز أغلقت مكاتبها وأشهرت إفلاسها

أعلنت شركة الطيران الأمريكية الكبرى منخفضة التكلفة Spirit Airlines أنها ستتوقف عن العمل بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن الدعم المالي.وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران: "يؤسفنا أن نعلن أن الشركة قد بدأت في تصفية عملياتها. تم إلغاء جميع رحلات سبيريت".ونوهت الشركة في بيانها بأنها ستعيد تلقائيا لعملائها السابقين ثمن التذاكر التي تم شراؤها باستخدام بطاقة بنكية. أما المسافرون الذين اشتروا التذاكر عبر وكالات السفر، فيُنصحون بالتواصل معها وتقديم طلب استرداد الثمن.في منتصف أفريل، أفادت بلومبرغ بأن شركة سبيريت إيرلاينز كانت على وشك الإفلاس بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بارتفاع أسعار وقود الطائرات وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.وقد طلبت الشركة حوالي 500 مليون دولار من الإدارة الأمريكية مقابل حق شراء ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الطيران منخفضة التكلفة بمجرد تحسن وضعها المالي.وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أجرى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة سبيريت إيرلاينز ديف ديفيس مكالمة هاتفية في 30 أفريل وخلصا إلى أن شركة الطيران منخفضة التكلفة لم يعد لديها أي خيارات أخرى لتأمين التمويل ومواصلة العمل.