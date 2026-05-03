توزيع جوائز معرض تونس الدولي للكتاب 2026 وتكريم مبدعين

قائمة المتوجين





تكريم شخصيات ثقافية



احتضن قصر المعارض بالكرم، يوم السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب، بإشراف أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية، وذلك بحضور ثلة من الأدباء والمثقفين والفاعلين في قطاع الكتاب.وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها أهمية هذا الموعد الثقافي، باعتباره فضاءً حيويًا يعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ، مشيرة إلى العناية التي تحظى بها الثقافة ضمن توجهات الدولة، بدعم من قيس سعيد.أمينة زريق –حفيظة قارة بيبان –العادل خضر –محمد الحداد –محمد الناصر المولهي –أحمد حيزم –لغياب التنافسدار نحن للإبداع والنشر – زينب بن عثماندار “بوب ليبريس” – سامي المقدموتخلل الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في الساحة الثقافية، من بينهم:* محمد حسين فنطر* محمود قطاط* عزالدين المدني* منصف المزغني* محمد علي الحلواني* لطفي عيسى* أحمد حيزم* ريم العيساوي