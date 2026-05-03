توزيع جوائز معرض تونس الدولي للكتاب 2026 وتكريم مبدعين
احتضن قصر المعارض بالكرم، يوم السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب، بإشراف أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية، وذلك بحضور ثلة من الأدباء والمثقفين والفاعلين في قطاع الكتاب.
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها أهمية هذا الموعد الثقافي، باعتباره فضاءً حيويًا يعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ، مشيرة إلى العناية التي تحظى بها الثقافة ضمن توجهات الدولة، بدعم من قيس سعيد.
قائمة المتوجين* جائزة البشير خريف للرواية
أمينة زريق – "تحت جسر أمستردام"
* جائزة علي الدوعاجي للأقصوصة
حفيظة قارة بيبان – "أنا والقاتلة وظلالنا"
* جائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية (مناصفة)
العادل خضر – "في الحب والح (ر)ب"
محمد الحداد – "علمنة الإصلاح الديني"
* جائزة مصطفى خريف للشعر
محمد الناصر المولهي – "لا بيت لشباك الحفيد"
* جائزة الصادق مازيغ للترجمة
أحمد حيزم – "من واحة إلى أخرى"
* جائزة فاطمة الحداد للفلسفة
حُجبت لغياب التنافس
* جائزة عبد القادر بالشيخ لأدب الطفل
دار نحن للإبداع والنشر – زينب بن عثمان
* جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر
دار “بوب ليبريس” – سامي المقدم
تكريم شخصيات ثقافيةوتخلل الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في الساحة الثقافية، من بينهم:
* محمد حسين فنطر
* محمود قطاط
* عزالدين المدني
* منصف المزغني
* محمد علي الحلواني
* لطفي عيسى
* أحمد حيزم
* ريم العيساوي
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها أهمية هذا الموعد الثقافي، باعتباره فضاءً حيويًا يعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ، مشيرة إلى العناية التي تحظى بها الثقافة ضمن توجهات الدولة، بدعم من قيس سعيد.
قائمة المتوجين* جائزة البشير خريف للرواية
أمينة زريق – "تحت جسر أمستردام"
* جائزة علي الدوعاجي للأقصوصة
حفيظة قارة بيبان – "أنا والقاتلة وظلالنا"
* جائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية (مناصفة)
العادل خضر – "في الحب والح (ر)ب"
محمد الحداد – "علمنة الإصلاح الديني"
* جائزة مصطفى خريف للشعر
محمد الناصر المولهي – "لا بيت لشباك الحفيد"
* جائزة الصادق مازيغ للترجمة
أحمد حيزم – "من واحة إلى أخرى"
* جائزة فاطمة الحداد للفلسفة
حُجبت لغياب التنافس
* جائزة عبد القادر بالشيخ لأدب الطفل
دار نحن للإبداع والنشر – زينب بن عثمان
* جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر
دار “بوب ليبريس” – سامي المقدم
تكريم شخصيات ثقافيةوتخلل الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في الساحة الثقافية، من بينهم:
* محمد حسين فنطر
* محمود قطاط
* عزالدين المدني
* منصف المزغني
* محمد علي الحلواني
* لطفي عيسى
* أحمد حيزم
* ريم العيساوي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328544