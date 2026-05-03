في معرض الكتاب: لقاء حواريّ وورشات تفاعليّة وتنشيطيّة متنوعة للأطفال وأوليائهم

احتضن جناح ‎وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمعرض تونس الدولي للكتاب، يوم السبت، لقاء حواريّا حول "الطفل بين الكتاب والشاشة: تأثير التحول الرقمي على عادات القراءة" بالاضافة الى تنظيم ورشات تفاعليّة وتنشيطيّة متنوعة للأطفال وأوليائهم.
ونظم التظاهرة المرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم
وشهد هذا اللقاء مشاركة الأطفال الحائزين على المراتب الأولى في المهرجان الجهوي للأطفال الأدباء .

و تخلّل اللقاء الحواري عرض مسرحيّ حول الأمان الرقمي أمنه أطفال مركب الطفولة بالحفصية (تونس العاصمة) وعرض مسرحيّ حول "درر الضاد من تونس الخضراء" وقدمه نادي أطفال دار شعبان الفهري (ولاية نابل)
كما نظم المرصد أيضا ورشة حيّة للكتابة لفائدة الأطفال وأسرهم جمعت عددا من الأطفال وأوليائهم مارسوا تمارين في الكتابة المشتركة بتأطير ميسرين للورشة.
وفي الإطار ذاته، انتظمت يوم الجمعة غرة ماي 2026 ورشات تفاعليّة للوالدية الإيجابيّة حول الاستعمال الآمن للفضاء الرقمي وورشات أخرى لفائدة الأطفال تنوّعت بين البراعة اليدوية والقصة وتشكيل البالونات وتشكيل الطين والمكيجة، أمّنها عدد من الاطارات التربوية بنادي الأطفال المتنقل بأريانة والإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة بتونس.


ومن المنتظر أن يختتم برنامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في فعاليات المعرض يوم الأحد 3 ماي الجاري بتنظيم ورشات لفنون صنع العرائس والقيافة وتصميم كتيّب موجه للأطفال تؤمنها الإطارات التربويّة بمؤسسات الطفولة بولاية منوبة وتهدف إلى تعزيز البدائل التربوية للألعاب الإلكترونية وتنمية الخيال والإبداع لدى الطفل وتعزيز مهاراته اليدويّة والفنيّة.
