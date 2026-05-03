ترامب: سأراجع الخطة الإيرانية قريبا لكني لا أتخيل قبولها

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنه سيقوم قريبا بمراجعة بنود الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة، لكنه أعرب عن تشككه في قبولها.

وأشار رئيس البيت الأبيض إلى أن طهران "لم تدفع بعد الثمن الكافي لما فعلته بالإنسانية والعالم خلال السنوات الـ47 الماضية".


جاءت تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت شهرها الثالث، والحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية على مضيق هرمز.


وأضاف ترامب في منشوره: "سنرى ما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية، لكنني لست متفائلا. لقد اعتادوا على المماطلة والخداع لعقود".

وكانت تقارير قد تحدثت عن تقديم إيران اقتراحا منقحا لاستئناف المفاوضات عبر وسطاء باكستانيين، وهو ما وصفه ترامب يوم الجمعة بأنه كان "غير راض" عنه، على الرغم من إشارته إلى وجود اتصالات جارية عبر الهاتف.

وتشير المصادر إلى أن الاقتراح الإيراني يتضمن وضع مناقشة برنامجها النووي جانبا حتى يتم إنهاء الصراع رسميا والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن التي تصر على معالجة الملف النووي منذ البداية.
