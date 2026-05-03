Babnet   Latest update 06:49 Tunis

عضوان بارزان بالكونغرس الأمريكي يبديان قلقهما حيال سحب قوات أمريكية من ألمانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f6be599183f0.74938130_lnhkegjiqpfom.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 06:07 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أبدى سياسيان جمهوريان بارزان من مجلسي الكونغرس الأمريكي (الشيوخ والنواب) قلقهما حيال خطة السحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا، وتقليص قوة الردع في أوروبا وخاصة ألمانيا.

وجاء في بيان مشترك للسيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز:" نشعر بقلق بالغ حيال قرار سحب لواء أمريكي من ألمانيا".


وأشار البيان إلى أن "ألمانيا استجابت لمطالب الرئيس دونالد ترامب وزادت من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، كما أنها أظهرت تعاونا كبيرا في الحرب على إيران، على سبيل المثال فيما يتعلق بحقوق التحليق في الأجواء الألمانية".


ويرى روجرز وويكر أنه "على الرغم من أن الحلفاء بدأوا بالفعل في إنفاق المزيد من الأموال، فإنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على تواجدها الميداني في أوروبا إلى أن تتحول زيادة النفقات العسكرية إلى قوة ردع فعالة".

وحذرا من أن "أي تخفيض متسرع للقوات الأمريكية ينطوي على خطر إضعاف الردع". واقترحا قائلين: "بدلا من سحب القوات بالكامل من القارة (الأوروبية)، من مصلحة الولايات المتحدة الحفاظ على حضور ردع قوي في أوروبا عبر نقل هؤلاء الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5000 جندي إلى الشرق".

كما ذكر عضوا الكونغرس أن "وزارة الحرب الأمريكية لن ترسل، خلافا لما كان مخططا، كتيبة مخصصة لنشر أسلحة بعيدة المدى إلى ألمانيا"، مشيرين إلى أنه "لا توجد حتى الآن معلومات رسمية من الحكومة الأمريكية بهذا الشأن".

يشار إلى أن روجرز يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، بينما يرأس ويكر اللجنة ذاتها في مجلس الشيوخ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328545

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-12
31°-16
29°-17
25°-18
22°-16
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>