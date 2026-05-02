الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

وذكرت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.وأعربت الهيئة عن تثمينها لتعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.وتم إيقاف حركة الطيران في الإمارات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 ‌فيفري، التي بدورها قصفت إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في دول الخليج.