أسعار النفط ترتفع مع تصاعد مخاوف الإمداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مجددا بعد تقارير عن توجه أمريكي لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية، ما قد يفاقم اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.وبحلول الساعة 13:00 GMT، صعدت العقود الآجلة لخام "​برنت" تسليم جوان 3.69% إلى 115.36 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعا للجلسة ​الثامنة على التوالي، في أعلى مستوى لها منذ 31 مارس.وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" ​الأمريكي تسليم جوان 3.89% إلى 103.82 دولار للبرميل،ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مساعديه للاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران.وذكر التقرير أن ترامب يفضل مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال تقييد حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، فإن الصراع لا يزال يراوح مكانه وسط محاولات من الأطراف المعنية لإنهاء الحرب بشكل رسمي.وقال المحلل في شركة "هايتونغ فيوتشرز"يانج آن، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط جاء نتيجة المخاوف المرتبطة بحصار مضيق هرمز، مشيراً إلى أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات ودفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.وفي السياق ذاته، أفاد مصدران مطلعان، استنادا إلى إشعار اطلعت عليه وكالة "رويترز"، بأن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت بعض عملائها بإمكانية تحميل نوعين من النفط الخام من خارج منطقة الخليج خلال الشهر المقبل، بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز.كما يواصل المستثمرون تقييم التداعيات المحتملة لقرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتحالف "أوبك+".وأشار محللو بنك "آي إن جي" في مذكرة صدرت الأربعاء، إلى ضرورة التوصل إلى حل في منطقة الخليج يضمن عودة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، قبل دخول قرار الإمارات بزيادة الإنتاج حيز التنفيذ.