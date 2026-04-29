محاكمة المليارديرات في كاليفورنيا.. ماسك يتهم ألتمان بخيانته وسرقة مؤسسة ربحية
كاليفورنيا — أدلى إيلون ماسك بشهادته أمام المحكمة في قضية مرفوعة ضد سام ألتمان وعدد من مؤسسي OpenAI، متهماً إياهم بالانحراف عن الهدف التأسيسي للمنظمة ككيان غير ربحي يخدم البشرية.
اتهامات بـ"سرقة مؤسسة خيرية"وخلال المرافعات الافتتاحية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اعتبر فريق الدفاع عن ماسك أن ألتمان وغريغ بروكمان “استوليا على مؤسسة خيرية” كانت تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومفتوح.
وقال ماسك أمام المحكمة: “لا يجوز سرقة مؤسسة خيرية”، في إشارة إلى التحول الذي عرفته الشركة منذ تأسيسها سنة 2015.
رد OpenAI: خلاف حول السيطرةفي المقابل، دفع محامو OpenAI بأن ماسك لم يحصل على ما كان يريده من الشركة، متهمين إياه بمحاولة فرض نفوذه والسيطرة عليها، بل والسعي إلى دمجها مع تيسلا.
وأشار الدفاع إلى عدم وجود أي التزام رسمي يُلزم الشركة بالبقاء غير ربحية، معتبراً أن دافع ماسك الأساسي كان التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي أمام غوغل.
جذور الخلافوتعود بداية الخلاف إلى سنة 2017، حين قرر المؤسسون إنشاء ذراع ربحية لدعم المنظمة غير الربحية.
غير أن ماسك يرى أن استثمار مايكروسوفت بقيمة 2 مليار دولار سنة 2022 غيّر طبيعة الشركة، محولاً إياها إلى كيان ربحي يبتعد عن مبادئه الأولى.
كما انتقد ماسك ما اعتبره تخلياً عن مبدأ “المصدر المفتوح”، مشيراً إلى أن مايكروسوفت باتت تمتلك جزءاً مهماً من الملكية الفكرية عبر اتفاقيات الترخيص.
تصريحات حول مستقبل الذكاء الاصطناعيوتطرق ماسك خلال شهادته إلى رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه قد يصبح “أذكى من أي إنسان” في وقت قريب، مشبهاً التحكم فيه بتربية طفل شديد الذكاء يمكن توجيهه بالقيم دون السيطرة الكاملة عليه.
جلسات مرتقبةومن المنتظر أن تستمر المحاكمة نحو 3 أسابيع، على أن يدلي كل من سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـمايكروسوفت ساتيا ناديلا بشهادتيهما لاحقاً.
خلفية القضيةوكان ماسك قد شارك في تأسيس OpenAI سنة 2015 إلى جانب ألتمان، بهدف تطوير ذكاء اصطناعي يخدم البشرية بعيداً عن منطق الربح، في وقت كانت فيه شركات مثل فيسبوك وغوغل تهيمن على المجال من حيث الموارد والتقنيات.
اتهامات بـ"سرقة مؤسسة خيرية"وخلال المرافعات الافتتاحية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اعتبر فريق الدفاع عن ماسك أن ألتمان وغريغ بروكمان “استوليا على مؤسسة خيرية” كانت تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومفتوح.
وقال ماسك أمام المحكمة: “لا يجوز سرقة مؤسسة خيرية”، في إشارة إلى التحول الذي عرفته الشركة منذ تأسيسها سنة 2015.
"It (AI) could make us more prosperous, but it could also kill us all. We want to be in a Gene Roddenberry movie, like Star Trek, not so much a James Cameron movie, like Terminator.
رد OpenAI: خلاف حول السيطرةفي المقابل، دفع محامو OpenAI بأن ماسك لم يحصل على ما كان يريده من الشركة، متهمين إياه بمحاولة فرض نفوذه والسيطرة عليها، بل والسعي إلى دمجها مع تيسلا.
وأشار الدفاع إلى عدم وجود أي التزام رسمي يُلزم الشركة بالبقاء غير ربحية، معتبراً أن دافع ماسك الأساسي كان التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي أمام غوغل.
جذور الخلافوتعود بداية الخلاف إلى سنة 2017، حين قرر المؤسسون إنشاء ذراع ربحية لدعم المنظمة غير الربحية.
غير أن ماسك يرى أن استثمار مايكروسوفت بقيمة 2 مليار دولار سنة 2022 غيّر طبيعة الشركة، محولاً إياها إلى كيان ربحي يبتعد عن مبادئه الأولى.
كما انتقد ماسك ما اعتبره تخلياً عن مبدأ “المصدر المفتوح”، مشيراً إلى أن مايكروسوفت باتت تمتلك جزءاً مهماً من الملكية الفكرية عبر اتفاقيات الترخيص.
