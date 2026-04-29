ساعة العمل في ألمانيا تكلف 45 يورو لتكون بين الأعلى أوروبيا

وكالات -

45 يورو تكلفة ساعة العمل





ترتيب متقدم بين دول الاتحاد



تفاوت في نسق الارتفاع



زيادات قوية في شرق أوروبا



مكونات تكلفة العمل



سجلت تكاليف العمل في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة، لتبقى من بين الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.وبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل في قطاعي الإنتاج والخدمات، مقابلكمعدل أوروبي، أي بزيادة تُقدّر بـكما ارتفعت التكاليف على أساس سنوي بنسبة، وهي نسبة تقلّ قليلاً عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغواحتلت ألمانيا موقعاً متقدماً ضمن الدول الأعلى من حيث تكاليف العمالة، حيث لم تتجاوزها سوى:* لوكسمبورغ (* الدنمارك (* هولندا (* النمسا (في المقابل، سجلت أدنى التكاليف في:* بلغاريا (* رومانيا (* المجر (وأوضحت الخبيرة أولريكه شتاين من معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة هانز بوكلر، أن وتيرة ارتفاع تكاليف العمل في ألمانيا خلالكانت أقل من المتوسط المسجل في منطقة اليورو.وبيّنت أن:* الارتفاع في قطاع الخدمات جاء ضمن المعدلات الأوروبية* الزيادة في القطاع الصناعي كانت أقل بشكل واضح من المتوسطوسجلت دول شرق أوروبا أعلى نسب الزيادة، حيث ارتفعت تكاليف العمل في:* بلغاريا بنسبة* كرواتيا بنسبة* بولندا بنسبةفي المقابل، كانت الزيادات محدودة في:* فرنسا (* الدنمارك (* إيطاليا (كما سُجّل تراجع طفيف في مالطا.وتشمل تكاليف العمل:* الأجور الإجمالية* المساهمات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب العمل* الامتيازات والتعويضات المرتبطة بالعملولا تشمل الأجور المدفوعة خلال فترات المرض.وتطالب منظمات اقتصادية في ألمانيا بإصلاحات هيكلية للحد من ارتفاع تكاليف العمل، في ظل تأثيرها المباشر على تنافسية الشركات داخل السوق الأوروبية.