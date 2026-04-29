ساعة العمل في ألمانيا تكلف 45 يورو لتكون بين الأعلى أوروبيا
وكالات - سجلت تكاليف العمل في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2025، لتبقى من بين الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.
45 يورو تكلفة ساعة العملوبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل في قطاعي الإنتاج والخدمات 45 يورو، مقابل 34.90 يورو كمعدل أوروبي، أي بزيادة تُقدّر بـ29%.
كما ارتفعت التكاليف على أساس سنوي بنسبة 3.6%، وهي نسبة تقلّ قليلاً عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4.1%.
ترتيب متقدم بين دول الاتحادواحتلت ألمانيا موقعاً متقدماً ضمن الدول الأعلى من حيث تكاليف العمالة، حيث لم تتجاوزها سوى:
* لوكسمبورغ (56.80 يورو)
* الدنمارك (51.70 يورو)
* هولندا (47.90 يورو)
* النمسا (46.30 يورو)
في المقابل، سجلت أدنى التكاليف في:
* بلغاريا (12 يورو)
* رومانيا (13.60 يورو)
* المجر (15.20 يورو)
تفاوت في نسق الارتفاعوأوضحت الخبيرة أولريكه شتاين من معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة هانز بوكلر، أن وتيرة ارتفاع تكاليف العمل في ألمانيا خلال 2025 كانت أقل من المتوسط المسجل في منطقة اليورو.
وبيّنت أن:
* الارتفاع في قطاع الخدمات جاء ضمن المعدلات الأوروبية
* الزيادة في القطاع الصناعي كانت أقل بشكل واضح من المتوسط
زيادات قوية في شرق أوروباوسجلت دول شرق أوروبا أعلى نسب الزيادة، حيث ارتفعت تكاليف العمل في:
* بلغاريا بنسبة 13.1%
* كرواتيا بنسبة 11.6%
* بولندا بنسبة 10.5%
في المقابل، كانت الزيادات محدودة في:
* فرنسا (2%)
* الدنمارك (3%)
* إيطاليا (3.2%)
كما سُجّل تراجع طفيف في مالطا.
مكونات تكلفة العملوتشمل تكاليف العمل:
* الأجور الإجمالية
* المساهمات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب العمل
* الامتيازات والتعويضات المرتبطة بالعمل
ولا تشمل الأجور المدفوعة خلال فترات المرض.
وتطالب منظمات اقتصادية في ألمانيا بإصلاحات هيكلية للحد من ارتفاع تكاليف العمل، في ظل تأثيرها المباشر على تنافسية الشركات داخل السوق الأوروبية.
