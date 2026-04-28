جلسة عمل بولاية تونس لايجاد حلول لاشكاليات المنطقتين الصناعيتين بالشرقية وخير الدين

خصصت جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية تونس لمتابعة وضعية المنطقة الصناعية بالشرقية والمنطقة الصناعية بخير الدين بحلق الوادي.وتناولت الجلسة التي انتظمت بإشراف والي تونس عماد بوخريص وبحضور ثلة من المسؤولين الجهويين وممثلي الهياكل المتدخلة، واقع المنطقتين الصناعيتين والصعوبات والإشكاليات التي تعترض المجامع المكلفة بصيانتهما والتصرف فيهما، وذلك وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها على منصة "فايسبوك".وقد تم الاتفاق بخصوص المنطقة الصناعية الشرقية 01، على ضبط برنامج عمل وتدخلات من قبل مجمع الصيانة والتصرف، ليتم النظر فيه من طرف الهياكل المعنية والقيام بالتدخلات اللازمة.أما بخصوص المنطقة الصناعية بخير الدين بحلق الوادي، فقد تقرر توجيه مراسلة إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للنظر في إمكانية توسيع الحدود الترابية للمنطقة الصناعية الأصلية، ليتم على إثرها تنظيم انتخابات جديدة لمجمع الصيانة والتصرف.وحضر هذه الجلسة معتمد حي الخضراء والكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية حلق الوادي ورئيسة دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالولاية والمديرون الجهويون للتنمية والتطهير ورئيس جمعية المجامع الصناعية بالمناطق الصناعية وكاتب عام مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية ورئيس المجمع ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، إلى جانب ممثلين عن بلدية تونس وأملاك الدولة والتجهيز ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة التصرف في النفايات وممثلين أيضا عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثلة عن الوكالة العقارية الصناعية.