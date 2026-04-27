إيران تحتج لدى اليونيسيف: "صمتكم وصمة عار في سجل المنظمة"

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 13:15
      
بعثت إيران رسالة احتجاج إلى اليونيسيف أعربت فيها عن استيائها من موقف المنظمة إزاء جريمة الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأطفال الإيرانيين.

وجاء في الرسالة التي وقعها نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين عام هيئة حقوق الإنسان الإيرانية، وتوجهت إلى كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف، مطالبة بإدانة صريحة وقوية للهجمات التي اعتُبرت منتهكة لحقوق الإنسان.


وأشارت الرسالة إلى إحصاءات قالت إنها توثق مقتل 383 طفلا خلال العدوان الأخير، بينهم 7 أطفال دون العام، و255 تتراوح أعمارهم بين سنة و12 سنة، و121 بين 12 و18 سنة، إضافة إلى إصابة 2115 طفلا، بينهم 70 دون السنتين.


وحذرت الرسالة من أن "الصمت والتقاعس أمام هذه الجرائم سيُضعف مصداقية المؤسسات الدولية، وسيبقى وصمة عار في سجل أداء اليونيسيف وذاكرة المجتمع الدولي".

وفي اليوم الأول للقصف الأمريكي الإسرائيلي إيران، تم استهداف مدرسة ابتدائية للبنات بمدينة ميناب بشكل مباشر مما تسبب بمقتل 186 طالبة مع إصابة 95 آخرون.
